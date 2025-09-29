В России хотят ввести запрет на одно действие в соцсетях

В России рассматривают возможность законодательного запрета на дискредитацию материнства в социальных сетях. Об этом сообщил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, передает Life.ru.

Чиновник заявил о необходимости защиты института семьи и материнства от разрушительной критики в интернете. Его слова были вызваны тем, что в социальных сетях все чаще можно встретить открытое недовольство родительством. Он утверждает, что сейчас наблюдается «тревожная тенденция», когда в открытом доступе матерями, зачастую ведущими так называемые «блоги», транслируются откровенно депрессивные настроения.

«Фразы вроде «лучше бы я не рожала» или «вы десять раз подумайте, прежде чем заводить детей», а также осуждающие комментарии о жизненных условиях других семей, подрывают фундаментальные ценности. Такие высказывания не только дискредитируют материнский труд, но и оказывают психологическое давление на молодых женщин, которые только задумываются о создании семьи», — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что негативный контент формирует «искаженное представление о материнстве» и наносит вред демографии. Он призвал создать правовой барьер для таких публикаций.

