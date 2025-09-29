В России предложили учредить новый праздник

Глава межрегионального движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов направил председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение учредить в России День защитницы Отечества 29 сентября.

По его словам, именно в этот день 219 лет назад дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и под мужским именем Александра Соколова вступила в казачий полк. Это событие стало символом мужества и решимости женщины, решившей посвятить себя службе Родине.

Корсунов подчеркнул, что Дурова продолжила службу в уланском полку, проявила себя в войнах с Францией, была награждена Георгиевским крестом, стала ординарцем Кутузова и первой женщиной-офицером Российской императорской армии, оставив яркий след в истории страны.

— Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни, — сказал Корсунов в беседе с РИА Новости.

Ранее, 3 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился учредить День артиста 17 января. Эту дату выбрали в честь дня рождения первого советского народного артиста и одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского.