Вильфанд: снегом уже покрыто 30 процентов территории России

К концу сентября снег выпал уже на 30 процентах территории России, для некоторых регионов такая ситуация является необычной. Об этом заявил научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

© Российская Газета

По его словам, для некоторых регионов страны наличие снега в сентябре - нормальное явление. Однако для Урала такая погода - редкость.

"Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу", - приводит слова Вильфанда ТАСС.

Синоптик уточнил, что Сибирь и Дальний Восток по осадкам и температурному режиму не выбиваются из климатического графика.

Ранее жители Новосибирской области пожаловались на резкое похолодание 28 сентября. При этом выпавший в регионе снег успевает таять из-за относительно теплой погоды.

В то же время в Гидрометцентре отметили, что на всей европейской территории страны температура воздуха ниже нормы. Это связано с влиянием мощного антициклона. Циркуляция воздуха в нем такая, что холод с Арктики добирается до многих российских регионов.