Вильфанд: снегом уже покрыто 30 процентов территории России

Вильфанд заявил, что снегом уже покрыто 30 процентов территории России
К концу сентября снег выпал уже на 30 процентах территории России, для некоторых регионов такая ситуация является необычной. Об этом заявил научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, для некоторых регионов страны наличие снега в сентябре - нормальное явление. Однако для Урала такая погода - редкость.
"Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Синоптик уточнил, что Сибирь и Дальний Восток по осадкам и температурному режиму не выбиваются из климатического графика.
Ранее жители Новосибирской области пожаловались на резкое похолодание 28 сентября. При этом выпавший в регионе снег успевает таять из-за относительно теплой погоды.
В то же время в Гидрометцентре отметили, что на всей европейской территории страны температура воздуха ниже нормы. Это связано с влиянием мощного антициклона. Циркуляция воздуха в нем такая, что холод с Арктики добирается до многих российских регионов.
"Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории", - прокомментировал необычное климатическое явление Вильфанд.