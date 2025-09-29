В России хотят ввести компенсации пострадавшим от утечек данных

В России хотят выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от утечек персональных данных. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время определить размер ущерба может только суд. Пострадавшие имеют право подать иск при утечке их персональных данных, но реальных компенсаций добиваются лишь десятки человек. Причем, как правило, эти суммы не превышают 5 тысяч рублей.

В связи с этим Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил ввести гарантированные выплаты всем пострадавшим. Для этого после случаев утечек необходимо определить круг пострадавших после и установить фиксированный размер компенсации от вида скомпрометированной информации. Кроме того, необходимо закрепить ведомство, которое ответственно за фиксацию нарушения и разработать механизм получения компенсаций.

По мнению ВСС, каждого оператора персональных данных следует обязать страховать свою ответственность или создавать специальный фонд для выплат. Фиксировать утечки и определять круг пострадавших должен Роскомнадзор. 11 сентября "МегаФон" сообщил, что больше половины российских компаний уязвимы к киберрискам.