Студент пожаловался своей девушке на домогательства и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit с ником ItsMawzieYo рассказал о проблемах своей девушки, оказавшейся на грани отчисления из колледжа. По его словам, первопричиной проблемы стала его знакомая из кружка по водным видам спорта.

© Lenta.ru

«Девушка на уроке плавания все время ко мне приставала, а в какой-то момент перешла к сексуализированному насилию и схватила за половой член. Тогда я обозвал ее проституткой и сукой. Одноклассники после этой истории начали травить меня, называя придурком, и теперь они все меня ненавидят. Сама же моя обидчица начала распространять слухи о том, что я женоненавистник», — написал автор.

После этого он рассказал о случившемся своей девушке, с которой до начала отношений они долгое время были лучшими друзьями. Та отнеслась к ситуации с сочувствием и заверила бойфренда, что он может рассчитывать на ее поддержку. Правда, поддержка эта приняла неожиданную форму.

«Несколько дней спустя мы увидели мою обидчицу. Моя девушка тут же бросилась к ней и ударила ее лицом об стену. Затем она схватила ее за талию и бросила ее на пол прямо как в боях без правил! Я был настолько шокирован этим, что когда пришел в себя, моя девушка уже била свою жертву по лицу. Я схватил свою девушку, чтобы остановить, и тогда она плюнула на мою обидчицу и назвала ее насильницей», — рассказал автор.

Истекающая кровью жертва после этого потеряла сознание — ее отвезли в больницу врачи скорой помощи. К делу подключилась полиция, а будущее нападавшей представляется крайне сомнительным — ее уже отстранили от учебы и грозят последующим отчислением.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как намеренно прочитала дневник своего бойфренда. Девушка призналась, что узнала неприятную правду.