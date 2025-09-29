В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты

В калужском аэропорту Грабцево и тамбовской воздушной гавани Донское на юге России ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Его пост опубликован в 1:53.

В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов. Накануне дежурные средства ПВО за девять с половиной часов ликвидировали над южными регионами РФ 14 дронов. В период с 13:30 до 23:00 они сбили 13 дронов над Белгородской областью и один - над Курской. ВСУ вечером дважды обстреляли Белгородскую область.

В результате атаки пострадали как минимум три человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Жители также жаловались на перебои в водоснабжении и неработающий интернет.