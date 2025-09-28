Рыбаки спасли гигантскую тропическую черепаху в Приморье

В Приморье рыбаки провели спасательную операцию для редкой гигантской морской черепахи. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В бухте Разбойник, расположенной у острова Аскольд, рыболовы обнаружили черепаху, застрявшую в сетях. Это необычный случай для данного региона, так как такие животные обычно обитают в теплых тропических морях.

Специалисты осмотрели черепаху, удостоверились, что она в порядке, и отпустили обратно в море. Предполагается, что она могла сбиться с курса или оказаться в холодных водах, следуя за течением, говорится в публикации.

На прошлой неделе стало известно, что дельфина, которого волонтеры и спасатели почти месяц пытались выловить из пресной воды реки Бейсуг на Кубани, удалось спасти.

Дельфин оказался в реке Бейсуге в конце августа. Длительное нахождение в пресной воде может негативно сказаться на коже и слизистых оболочках афалины, а в худшем случае — привести к его смерти.

8 сентября в центре «Дельфа» утверждали, что черноморская афалина, замеченная в реке Бейсуг на Кубани, находится в бодром состоянии. Специалисты выяснили, что это взрослая, упитанная и активная особь, плавающая на глубоком и соленом участке реки с рыбой.