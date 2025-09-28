Стало известно, почему на похоронах Кеосаяна не было его матери

В Москве простились с Тиграном Кеосаяном. Отдать последний долг известному режиссеру пришли его родные, друзья, коллеги, представители власти. Не было только его самого близкого человека – матери. 86-летняя Лаура Геворкян настоль тяжело переживает трагедию, что не состоянии посетить церемонию прощания с сыном.

Первый замглавы администрации президента Алексей Громов публично обратился к ней, призвав ее жить дальше ради детей и внуков, пишет РИА Новости.

«Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через „не могу“ надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь», — сказал он.

В 1994 году умер муж Лауры Геворкян и отец ее детей Эдмонд Кеосаян. В 2022 ушел из жизни ее старший сын Давид. Когда в декабре прошлого года Тигран впал в кому, что подкосило женщину, но тогда еще ее держала надежда.

О смерти супруга главред RT Маргарита Симоньян сообщила 26 сентября. В начале января заслуженный артист России пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме. Тиграну Кеосаяну было 59 лет.