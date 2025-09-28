Иван Охлобыстин отозвался на смерть Тиграна Кеосаяна

59-летний Иван Охлобыстин, советский российский актер, сценарист, телеведущий, тепло вспоминает Тиграна Кеосаяна.

При этом Охлобыстин подчеркнул, что ему сложно говорить о Кеосаяне объективно, поскольку тот был для Ивана не просто коллегой и однокурсником по институту, но и родным человеком: артисты дружили всю сознательную жизнь.

"И Риту (Маргариту Симоньян, вдову Тиграна Кеосаяня - прим. "РГ") я очень люблю, Риту я тысячу лет знаю", - отметил Охлобыстин на сегодняшней церемонии прощания с режиссером, назвав Тиграна Кеосаяна бесконечно талантливым и очень жертвенным, человеком, преданным близким.

Иван акцентировал: все их встречи всегда носили исключительно родственно-дружеский характер.

Тиграна Эдмондовича Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября в реанимации одной из столичных больниц после нескольких месяцев комы.

В январе артист мог бы отметить юбилей - 60-летие.