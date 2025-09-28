Явка на парламентских выборах в Молдавии преодолела порог в 40%
Явка на выборы в парламент Молдавии преодолела порог в 40%. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
«Явка на парламентских выборах перевалила за 40%», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на избирательных участках в Гагаузии зафиксировали технические сбои.
Оппозиционную партию Moldova Mare («Великая Молдова») окончательно исключили из избирательной гонки.
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявлял, что оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах.