На церемонии прощания с Кеосаяном вспомнили о жесте Путина

Президент России Владимир Путин был знаком с телепрограммой Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» и однажды жестом показал фрагмент ее заставки, удивив режиссера и его супругу. Об этом случае рассказал первый замглавы президентской администрации Алексей Громов, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте. На церемонию пришел первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов. Он вспомнил случай, говорящий о том, что программу Тиграна «Международная пилорама» смотрел президент страны.

По словам Громова, на инаугурации Путин издалека увидел Тиграна и Маргариту Симоньян и сделал «вот такое движение рукой».

Милявская на прощании с Кеосаяном вспомнила о их дружбе в молодости

После этого Симоньян и Кеосаян позвонили Громову, чтобы уточнить, что произошло. Громов позвонил президенту и передал ему этот вопрос.

«Он засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит», — рассказал Громов.

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.