Симоньян на церемонии прощания с Кеосаяном прочитала ему стихотворение

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии прощания с ушедшим из жизни супругом, продюсером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, прочитала ему стихотворение, вспомнив, как они влюбились друг в друга.

— Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать, — передает слова Симоньян РИА Новости.

После этого она прочитала стихотворение, обращенное к ушедшему супругу.

Симоньян также встала на колени перед гробом покойного мужа.

Прощание с продюсером проходит на Олимпийском проспекте. У часовни Армянской церкви установили венки с розами от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и других.

Певец Филипп Киркоров, артистка Лолита Милявская и официальный представитель МИД России Мария Захарова посетили церемонию. Также проститься с Кеосаяном приехала его бывшая жена, актриса Алена Хмельницкая и другие знаменитости.

О смерти телеведущего 26 сентября сообщила Маргарита Симоньян. Продюсер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому.

«Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.