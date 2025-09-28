Тишковец: В октябре в Центральной России наступит типичная золотая осень

Среднемесячная температура воздуха в октябре в Центральной России превысит климатическую норму на один - два градуса, весь месяц продлится типичная золотая осень, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, среднемесячная температура воздуха в октябре в Центральной России превысит климатическую норму на один - два градуса. При этом в северных регионах европейской части страны аномалия тепла будет расти и составит три - четыре градуса, а в южных, наоборот, температурный фон приблизится к норме. В восточной акватории Черного моря и на Кавказе второй месяц осени будет холоднее положенного на полтора-два градуса.

Что касается дождей, то на большей части Русской равнины ожидается их дефицит. На южных территориях он может достигать 10-30%.

"Ни снега, ни предзимья на прогностическом горизонте в октябре не видно. Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц", - написал Евгений Тишковец.

Ранее метеоролог сообщил, что на следующей неделе в Московский регион придет старое бабье лето.