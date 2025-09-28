Известный блогер дал россиянам простой финансовый совет

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в очередном новостном выпуске, доступном в соцсети «ВКонтакте», призвал россиян жить по средствам.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник. В 1995 году основал студию дизайна WebDesign, впоследствии переименованную в «Студию Артемия Лебедева».

По его словам, экономика России сейчас не такая устойчивая, какой бы она могла быть в мирное время. Следовательно, необходимо учитывать ситуацию в стране при планировании расходов.

«Для простых людей совет, конечно, тоже простой: надо жить по средствам и не тратить слишком много. Потому что вдруг потом может на что-нибудь еще пригодиться», — разъяснил Лебедев.

К примеру, уточнил дизайнер, не всегда нужно покупать дорогую технику последних моделей. Он добавил, что следует открывать вклады в банке и класть деньги на депозит.