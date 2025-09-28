В РПЦ рассказали об обязанности женщин угадывать желания мужчин

Lenta.ru

Женщины обязаны угадывать желания мужчин. Об этом заявил архимандрит Русской православной церкви (РПЦ) Мелхиседек, передает Ateo Breaking.

В РПЦ рассказали об обязанности женщин угадывать желания мужчин
© Лента.Ru

«Россиянки должны знать, как радовать мужей. Ты что, не знаешь, что мужу надо купить мясо? Что ведро вынести? Что он идет на ответственную работу и рубашка должна быть поглажена? Что вовремя приласкать надо? Почему тебя нужно просить?» — сказал он.

Ранее депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что замку певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) нашли необычное применение — захотели передать РПЦ. Депутат считает, что после реконструкции в замке также можно будет разместить воскресную школу, библиотеку и социальный центр.