Появилось видео с отпевания Тиграна Кеосаяна

Отпевание режиссера и продюсера Тиграна Кеосаяна прошло в Армянской церкви в воскресенье, 28 сентября. Кадрами из церкви поделился корреспондент «Вечерней Москвы».

Прощание с продюсером проходит на Олимпийском проспекте. У часовни Армянской церкви установили венки с розами от российского лидера Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

На церемонию прощания пришли артисты Филипп Киркоров, Лолита, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, режиссер Федор Бондарчук, актер Федор Добронравов, телеведущая Тина Канделаки, юморист Евгений Петросян и певица Лариса Долина. Вдова телеведущего, журналистка Маргарита Симоньян, склонилась на колени перед гробом Кеосаяна.

Кустурица обратился к потерявшей супруга Симоньян

О смерти телеведущего 26 сентября сообщила Маргарита Симоньян. Продюсер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути режиссера.