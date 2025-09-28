Перечислены варианты «тюремной карьеры» генерала Попова

Генерал Иван Попов, осужденный экс-командующий 58-й общевойсковой армией, может после перевода из СИЗО в коломенскую ИК-6 заняться производством макарон на местном предприятии, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, Попов был признан виновным в мошенничестве 24 апреля. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. О переводе Попова в колонию общего режима в подмосковной Коломне стало известно накануне — 27 сентября.

В исправительной колонии №6 есть несколько предприятий: швейное производство, производство сельскохозяйственной и другой продукции, работают автослесарный участок, пекарня, цех по изготовлению макаронных изделий.

На любом из этих предприятий может быть задействован Попов, заметили журналисты. Не исключено, уточнили они, что генерал выберет швейное или макаронное производства.