Симоньян встала на колени перед гробом Кеосаяна на прощании в церкви

Главред RT, журналистка Маргарита Симоньян встала на колени перед гробом покойного мужа, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна на прощании в Армянской церкви. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Прощание с продюсером проходит на Олимпийском проспекте. У часовни Армянской церкви установили венки с розами от президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

О смерти телеведущего 26 сентября сообщила Маргарита Симоньян. Продюсер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, отметив, что Кеосаян был ярким, творческим, талантливым, мудрым и обаятельным человеком, а также патриотом страны.

Кустурица обратился к потерявшей супруга Симоньян

Депутат Госдумы и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова подчеркнула, что режиссер обладал особой энергией, способной вдохновлять окружающих, а его фильмы оставляют глубокий след в сердцах зрителей.