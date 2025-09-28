В трех российских регионах выпал снег

Первый снег накрыл Челябинскую, Свердловскую область и Башкирию. В некоторых городах Урала уже лежат сугробы. В соцсетях пользователи активно делятся фото и видео с «первыми приветами зимы».

В воскресенье жители Челябинской области начали публиковать зимние фото, сообщает 74.ru.

Сильнее всего «досталось» Нязепетровску, где улицы выглядят уже совсем по-зимнему. В городе Карабаш также лежат настоящие сугробы. Кроме того, снег выпал в Миассе, Озерске, Златоусте.

Издание «АиФ» пишет, что осадки в виде снега отмечались и в Свердловской области: Висиме, Верхнем Дуброво, Камышлове, Екатеринбурге, Кушве, Красноуфимске, Михайловске, Ревде.

В поселке Висим под Нижним Тагилом установился снежный покров высотой 1 сантиметр. В Ивделе минувшей ночью температура опускалась до -5,3 градуса.

Первый снег выпал и в Башкирии, на горе Иремель. Накануне там проходил этап кубка России по скайраннингу, сообщает ГТРК «Башкортостан». Один из участников состязаний отметил, что на вершине горы «снег вообще лег слоем».