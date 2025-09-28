Николай Цискаридзе опубликовал трогательный пост

Николай Цискаридзе, российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992–2013 годах, в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье, друзьям и близким режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала накануне, что прощание с Тиграном пройдёт 28 сентября в Москве.

«Сегодня прощаемся с Тиграном Кеосаяном. Выражаю большое сочувствие и соболезнование семье, друзьям и близким», — написал Цискаридзе.

Народный артист также напомнил о замечательных фильмах Кеосаяна, среди которых «Бедная Саша» и «Президент и его внучка».

Кустурица обратился к потерявшей супруга Симоньян

Ранее глава МИД России Сергей Лавров направил соболезнования в связи с кончиной Тиграна Кеосаяна. Дипломат отметил, что режиссер навсегда вписал свое имя в историю страны.