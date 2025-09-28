Единственная жительница Марьинки рассказала о своем решении

Единственная жительница Марьинки в ДНР рассказала, как она решила остаться в разрушенном городе после его освобождения. Об этом сообщает ТАСС.

Галина Невинная рассказала, что изначально не думала жить в Марьинке. Она вернулась «посмотреть, что осталось» от ее дома.

«Все говорили, что Марьинки больше нет, что ничего целого не сохранилось. Действительно, двор полуразрушен, повсюду гильзы, которые я выбрасывала из дома. Уцелела одна комната и кухня. Я решила вернуться», — поделилась женщина.

По ее словам, в городе больше никто не живет. Сначала было страшно находиться среди руин. Людей не было, только множество брошенных животных — собаки и коты.

«Ничего, привыкла. Зато я дома», — сказала Галина.

Ранее она подробно рассказала о своей жизни в опустевшем городе.