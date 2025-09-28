Жителей Свердловской области предупредили о временных отключениях телевидения

В Свердловской области с 1 по 3 октября планируются временные отключения теле- и радиовещания из-за профилактических работ на станциях. Об этом сообщили E1.ru в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В компании уточнили, что сроки проведения работ могут быть изменены или отменены при неблагоприятных погодных условиях.

Под отключения попадут два мультиплекса цифрового телевидения. В РТРС-1 входят десять обязательных бесплатных каналов: Первый, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». В мультиплекс РТРС-2 входят РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

