Неделю блуждавший по тайге россиянин рассказал, как ему удалось выжить

На Северном Урале, в Свердловской области, целую неделю десятки волонтеров разыскивали пропавшего в тайге мужчину. 43-летний бизнесмен Федор Медведев исчез 18 сентября, с собой у него были только нож, зажигалка и, разумеется, мобильный телефон, оказавшийся совершенно бесполезным: в том уголке леса нет связи.

© Российская Газета

С друзьями Медведев отправился в сторону Ольвинского камня собирать кедровые шишки. Лишь опытные туристы могут похвастаться тем, что бывали в этом завораживающем по красоте местечке: до высоты 800 метров путникам встречаются сосны, ели, кедр, пихта и лиственные деревья, а уже выше лес становится реже, начинаются поляны черники и брусники. И открываются виды на Конжаковский камень и Главный уральский хребет.

Рассчитывали пробыть в тайге примерно неделю: поставили лагерь, рассредоточились, собирая дары леса. Когда к вечеру товарищ не вернулся к лагерю, сразу забили тревогу: парень опытный, ориентировался на местности хорошо, но никто не знал, в каком именно направлении он ушел. Тут же подключились добровольцы с внедорожниками, квадроциклами, квадрокоптерами. На протяжении недели поиски останавливались лишь в ночное время.

- Федор пропал с одной стороны горы, где идет туристическая тропа. Мы решили, что надо искать за горой. Местный охотник предупредил, что прочесать по бездорожью придется 30 километров. А мы намотали 170, спали по два часа в день, задействовали звуковые сирены, которые слышно было за пять километров рельефа поиска, запускали "птичек", но нигде его не было, - рассказывает руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова.

Ни у реки, ни на открытой местности мужчины не было. Гора буквально "не отпускала" своего пленника, который кружил поблизости. Жена Федора все время была в машине с поисковиками. Друзья, оставшиеся в лагере, вызвали на помощь своих близких и родных - женщины готовили еду, мужчины прочесывали километр за километром дикого леса. И только на восьмой день Федор сам вышел на широкую дорогу - буквально в 200 метрах от лагеря.

- Сказать, что было страшно, - не то слово. Оно не передает всего, что испытал в эти дни. Это жутко страшно остаться в тайге в полном одиночестве на столько дней. Когда я оказался один на один с собой, чего только не было. Не стыжусь: я плакал. Беспрестанно молился. Так хотелось услышать человеческий голос, хоть какие-то намеки, что в этом месте вместе со мной неподалеку есть люди. Я бы обрадовался брошенной смятой пачке от сигарет, бутылке, хоть чему-то, что мог сделать человек, - вспоминает Федор Медведев. - Временами я смотрел в небо и разговаривал со своей женой, дочерью, с мамой. Я посылал им сигнал, что я живой. Верил, что они меня ищут, и это придавало мне сил двигаться, не спать, не терять самообладания. Хотя уже в первую ночь случилось страшное. Это сейчас я шучу и вспоминаю об этом с улыбкой, но тогда проснулся случайно, будто бы ангел-хранитель меня разбудил, понял: меня окружили волки. В тайге рано темнеет, ночью - сплошная темнота. Я не знаю, сколько их было, но это была стая, я видел их глаза. Они ждали возможности меня растерзать. Я стал отмахиваться горящей палкой из моего костра, даже не сразу понял, что получил ожоги.

Все эти дни заплутавший мужчина почти не ел, держался на воде. Понимал: организму нужны силы, чтобы согреваться, искать дрова, разводить костер. Шиповник, рябина, брусника не давали чувства сытости. Однажды Федор пытался прожарить гриб на костре, но опаленная ветка не удержала "добычу" и полуготовый гриб упал в костровище. Урок пришлось запомнить и приспособить тонкий камень вместо сковороды, готовка пошла быстрее.

Поединок с волками стал не единственным испытанием. Тайга старалась показать человеку, кто в ней хозяин. Взрослый медведь пришел на водопой, когда человек выбился из сил и лежал на берегу реки.

- Не заметил, как он подошел. Я посмотрел ему в глаза. Успел подумать, что это мои последние минуты, знал, что нельзя показывать страх, нельзя оборачиваться спиной, поэтому тихонько расстегнул нож, был готов защищаться, если он встанет на задние лапы. Прекрасно понимаю - меня бы ничего не спасло, но он не тронул, - продолжает рассказ Федор.

Как так получилось, что подготовленный турист дал осечку и потерялся? До сих пор никто не может объяснить. И еще больше вопросов - как же тогда вышел сам на дорогу? Горемыка считает, что его наказала самоуверенность.

- Я ушел на противоположную сторону горы, никто об этом не подумал. Я всегда рассчитывал на себя, всегда думал - не блужу, других даже могу сориентировать, и в этот раз будет так же. Но случилось то, что случилось. Все время шел, почти не спал. Знал, что нельзя отчаиваться. А приступы паники начинались, было такое. Природа на Северном Урале совсем не такая, как в средней полосе, она не прощает ошибок. Для себя я понял, что человеческие силы неисчерпаемы. Если бы я еще не вышел на дорогу, я еще бы смог продержаться. Я утвердился в себе и своей семье, для них эти поиски тоже стали испытанием. У нас в семье всегда был мир и понимание, но после этого случая мы все поняли, что самая главная ценность - это время, которое нам отведено провести вместе. Повседневная рутина затуманивает наш мозг, в погоне за материальными ценностями перестаем беречь и замечать близких. Я обязательно вернусь в это место, чтобы отблагодарить его за это испытание. Я стал счастливее и сильнее духом.

Правила тайги

По словам руководителя поискового отряда "Прорыв" Наталии Волковой, ежегодно на Урале за лето теряются несколько десятков грибников: как одинокие бабушки, так и опытные туристы. Впереди зима. И начнется сезон более сложный - опытные охотники тоже выйдут проверить свои силы, а для волонтеров это значит, что поиски будут еще сложнее - световые дни короче, маскировочная одежда неприметна.