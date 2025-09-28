Неделю блуждавший по тайге россиянин рассказал, как ему удалось выжить

Неделю блуждавший по тайге уралец рассказал "РГ", как ему удалось выжить
На Северном Урале, в Свердловской области, целую неделю десятки волонтеров разыскивали пропавшего в тайге мужчину. 43-летний бизнесмен Федор Медведев исчез 18 сентября, с собой у него были только нож, зажигалка и, разумеется, мобильный телефон, оказавшийся совершенно бесполезным: в том уголке леса нет связи.
С друзьями Медведев отправился в сторону Ольвинского камня собирать кедровые шишки. Лишь опытные туристы могут похвастаться тем, что бывали в этом завораживающем по красоте местечке: до высоты 800 метров путникам встречаются сосны, ели, кедр, пихта и лиственные деревья, а уже выше лес становится реже, начинаются поляны черники и брусники. И открываются виды на Конжаковский камень и Главный уральский хребет.
Рассчитывали пробыть в тайге примерно неделю: поставили лагерь, рассредоточились, собирая дары леса. Когда к вечеру товарищ не вернулся к лагерю, сразу забили тревогу: парень опытный, ориентировался на местности хорошо, но никто не знал, в каком именно направлении он ушел. Тут же подключились добровольцы с внедорожниками, квадроциклами, квадрокоптерами. На протяжении недели поиски останавливались лишь в ночное время.
- Федор пропал с одной стороны горы, где идет туристическая тропа. Мы решили, что надо искать за горой. Местный охотник предупредил, что прочесать по бездорожью придется 30 километров. А мы намотали 170, спали по два часа в день, задействовали звуковые сирены, которые слышно было за пять километров рельефа поиска, запускали "птичек", но нигде его не было, - рассказывает руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова.
Ни у реки, ни на открытой местности мужчины не было. Гора буквально "не отпускала" своего пленника, который кружил поблизости. Жена Федора все время была в машине с поисковиками. Друзья, оставшиеся в лагере, вызвали на помощь своих близких и родных - женщины готовили еду, мужчины прочесывали километр за километром дикого леса. И только на восьмой день Федор сам вышел на широкую дорогу - буквально в 200 метрах от лагеря.
- Сказать, что было страшно, - не то слово. Оно не передает всего, что испытал в эти дни. Это жутко страшно остаться в тайге в полном одиночестве на столько дней. Когда я оказался один на один с собой, чего только не было. Не стыжусь: я плакал. Беспрестанно молился. Так хотелось услышать человеческий голос, хоть какие-то намеки, что в этом месте вместе со мной неподалеку есть люди. Я бы обрадовался брошенной смятой пачке от сигарет, бутылке, хоть чему-то, что мог сделать человек, - вспоминает Федор Медведев. - Временами я смотрел в небо и разговаривал со своей женой, дочерью, с мамой. Я посылал им сигнал, что я живой. Верил, что они меня ищут, и это придавало мне сил двигаться, не спать, не терять самообладания. Хотя уже в первую ночь случилось страшное. Это сейчас я шучу и вспоминаю об этом с улыбкой, но тогда проснулся случайно, будто бы ангел-хранитель меня разбудил, понял: меня окружили волки. В тайге рано темнеет, ночью - сплошная темнота. Я не знаю, сколько их было, но это была стая, я видел их глаза. Они ждали возможности меня растерзать. Я стал отмахиваться горящей палкой из моего костра, даже не сразу понял, что получил ожоги.
Все эти дни заплутавший мужчина почти не ел, держался на воде. Понимал: организму нужны силы, чтобы согреваться, искать дрова, разводить костер. Шиповник, рябина, брусника не давали чувства сытости. Однажды Федор пытался прожарить гриб на костре, но опаленная ветка не удержала "добычу" и полуготовый гриб упал в костровище. Урок пришлось запомнить и приспособить тонкий камень вместо сковороды, готовка пошла быстрее.
Поединок с волками стал не единственным испытанием. Тайга старалась показать человеку, кто в ней хозяин. Взрослый медведь пришел на водопой, когда человек выбился из сил и лежал на берегу реки.
- Не заметил, как он подошел. Я посмотрел ему в глаза. Успел подумать, что это мои последние минуты, знал, что нельзя показывать страх, нельзя оборачиваться спиной, поэтому тихонько расстегнул нож, был готов защищаться, если он встанет на задние лапы. Прекрасно понимаю - меня бы ничего не спасло, но он не тронул, - продолжает рассказ Федор.
Как так получилось, что подготовленный турист дал осечку и потерялся? До сих пор никто не может объяснить. И еще больше вопросов - как же тогда вышел сам на дорогу? Горемыка считает, что его наказала самоуверенность.
- Я ушел на противоположную сторону горы, никто об этом не подумал. Я всегда рассчитывал на себя, всегда думал - не блужу, других даже могу сориентировать, и в этот раз будет так же. Но случилось то, что случилось. Все время шел, почти не спал. Знал, что нельзя отчаиваться. А приступы паники начинались, было такое. Природа на Северном Урале совсем не такая, как в средней полосе, она не прощает ошибок. Для себя я понял, что человеческие силы неисчерпаемы. Если бы я еще не вышел на дорогу, я еще бы смог продержаться. Я утвердился в себе и своей семье, для них эти поиски тоже стали испытанием. У нас в семье всегда был мир и понимание, но после этого случая мы все поняли, что самая главная ценность - это время, которое нам отведено провести вместе. Повседневная рутина затуманивает наш мозг, в погоне за материальными ценностями перестаем беречь и замечать близких. Я обязательно вернусь в это место, чтобы отблагодарить его за это испытание. Я стал счастливее и сильнее духом.
Правила тайги
По словам руководителя поискового отряда "Прорыв" Наталии Волковой, ежегодно на Урале за лето теряются несколько десятков грибников: как одинокие бабушки, так и опытные туристы. Впереди зима. И начнется сезон более сложный - опытные охотники тоже выйдут проверить свои силы, а для волонтеров это значит, что поиски будут еще сложнее - световые дни короче, маскировочная одежда неприметна.
- Собираясь в лес, всегда нужно готовиться. Изучить маршрут, взять карту, загрузить ее электронную версию в телефон, запастись перекусом, пауэрбанком, комплектом термобелья. Распространенная ошибка одеваться в камуфляж - выбирайте только яркие цвета, вас быстрее заметят. На кону ваша жизнь. Как только поняли, что заблудились, оставайтесь на месте, не нужно бродить, это усугубит ситуацию, когда счет идет на часы. Если вы понимаете, что предстоит ночлег, берите с собой файеры, сигнальные ракеты, разжигайте костры, старайтесь подать о себе знак. А во-вторых, яркий огонь отпугнет хищников. Это ваша главная защита, - предупреждает Наталия Волкова. - Волки нападают только тогда, когда вы спите, они начинают обнюхивать лежащую жертву, нападают только стаей. В лесу старайтесь шуметь: можно петь песни, читать стихи, танцевать, но главное отпугивать от себя хищников. При встрече с медведем нельзя бежать, это только спровоцирует интерес у животного. Федор повел себя правильно. Лучше всего поднять руки вверх, визуально вы должны доминировать, быть выше. Медленно попытайтесь отходить. Чаще всего косолапому самому страшно, из интереса он может встать на задние лапы, изучать вас, но нападет, только если его подстрелили и защищается. Или если перед вами это мама-медведица со своим выводком. Если хищник все же напал, надо свернуться клубком, притвориться мертвым, не дышать. Хозяин тайги старается разодрать переднюю часть тела, обнажить внутренние органы. Подставив спину, есть шанс, что интерес к человеку пропадет, обездвиженная жертва уже не так интересна, медведь может отступиться.