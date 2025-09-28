Ураган "Умберто" усилился до самой опасной категории

Сформировавшийся в Атлантике ураган "Умберто" усилился до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Такая категория является самой опасной и присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.

© Газета.Ru

Согласно данным центра, ураган на момент публикации материала находился между Кубой и Багамскими островами и двигался на северо-запад в сторону США со скоростью около восьми км/час. 22 сентября NHC сообщал, что тропический шторм, получивший название "Нарда", сформировался в Атлантическом океане. Скорость порывов ветра шторма составляет 18 м/с. "Нарда" тоже движется на северо-запад со скоростью 17 км/ч.

Местонахождение стихийного явления фиксировалось на расстоянии 390 км к юго-востоку от мексиканского города Сиуатанехо. 29 августа 2005 года на США обрушился ураган "Катрина", который стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в американской истории. Ураган начал формироваться 23 августа в районе Багамских островов. Двумя днями позже он достиг побережья Флориды неподалеку от Майами, где вызвал серьезные разрушения, 14 человек не выжили в результате разгула стихии. Как это было - в материале "Газеты.Ru".