Как удлинить новогодние каникулы до 16 дней

Новогодние каникулы в 2026 году можно продлить, если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря 2025 года, рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв.

«В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счёт всего лишь двух отпускных дней», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, увеличить продолжительность отдыха можно и в феврале, если взять отпуск на 24-27 февраля, в марте (если взять отпуск с 10 по 13 марта), в июне (отпуск с 8 по 11 число) и в ноябре (отпуск с 2 по 3 число и с 5 по 6).

«Если говорить о деньгах, то самые выгодные в будущем году отпуска в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. В этих месяцах больше всего рабочих дней, а значит отпускные компенсируют значительную часть стандартной зарплаты за месяц», — добавил Муравьёв.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее сообщил, что в 2026 году у работников в России будет несколько удачных моментов, когда можно взять отпуск и получить максимальную выгоду не только по продолжительности отдыха, но и по финансовым условиям.

Всего новогодние праздники для россиян в 2026 году продлятся 12 дней — соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.