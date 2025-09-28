HR-специалист Муравьёв рассказал, как удлинить новогодние каникулы до 16 дней

RT на русском

Новогодние каникулы в 2026 году можно продлить, если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря 2025 года, рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв.

© РИА Новости

«В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счёт всего лишь двух отпускных дней», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, увеличить продолжительность отдыха можно и в феврале, если взять отпуск на 24-27 февраля, в марте (если взять отпуск с 10 по 13 марта), в июне (отпуск с 8 по 11 число) и в ноябре (отпуск с 2 по 3 число и с 5 по 6).

«Если говорить о деньгах, то самые выгодные в будущем году отпуска в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. В этих месяцах больше всего рабочих дней, а значит отпускные компенсируют значительную часть стандартной зарплаты за месяц», — добавил Муравьёв.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее сообщил, что в 2026 году у работников в России будет несколько удачных моментов, когда можно взять отпуск и получить максимальную выгоду не только по продолжительности отдыха, но и по финансовым условиям.

Всего новогодние праздники для россиян в 2026 году продлятся 12 дней — соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.