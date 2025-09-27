Роспотребнадзор прокомментировал массовое отравление россиян в Турции

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения СМИ о массовом отравлении россиян в пятизвездочном отеле турецкого Кемера. Ведомство запросило пояснения и оценку ситуации у минздрава Турции.

Роспотребнадзор опубликовал комментарий в субботу на своем сайте.

«В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции», — сказано в сообщении ведомства.

В запросе содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценить риск возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что между Россией и Турцией действует меморандум о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов.

Кроме того, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Официальный запрос также будет направлен в Ассоциацию Туроператоров (АТОР).

В Роспотребнадзоре напомнили, что необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

Ранее сообщалось, что десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort в Турции.