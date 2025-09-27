В Минздраве предупредили о серьезной эпидемии к 2030 году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с серьезным предупреждением о масштабах распространения ожирения среди населения.

© DPA / ТАСС

Выступая на федеральном просветительском марафоне, глава ведомства заявил, что к 2030 году каждый второй взрослый житель планеты может столкнуться с этой проблемой, если не произойдут изменения в общественных установках.

Министр охарактеризовал ожирение как «эпидемию будущего», подчеркнув, что это не вопрос внешности, а полноценное заболевание, которое крайне сложно поддается коррекции.

Мурашко акцентировал внимание на прямой связи избыточного веса как минимум с двенадцатью видами онкологических заболеваний. Кроме того, ожирение ускоряет процессы старения организма и относится к группе серьезных недугов, куда входят артериальная гипертензия, диабет второго типа и саркопения.

Глава Минздрава напомнил, что борьба с лишним весом является ключевым фактором для сохранения здоровья и активного долголетия. По его словам, необходимо формировать в обществе ответственное отношение к питанию и физической активности, чтобы предотвратить реализацию пессимистичного прогноза.