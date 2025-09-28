Названа причина смерти актера из сериала «Тайны следствия»

Причиной смерти актера Александра Иовлева стал рак. Об этом сообщает aif.ru.

© Скриншот

Друг актера из «Тайн следствий» Александра Иовлева раскрыл обстоятельства смерти артиста. По словам мужчины, накануне этого Иовлев ездил на лечение в Германию.

«У него дети в Германии, он раньше ездил каждый год к ним погостить. И когда случилась проблема со здоровьем, уехал туда на лечение», — рассказал он.

Долгое время актер боролся с раком — это и стало причиной смерти.

«Онкология. Надеюсь, сейчас его уже ничего не беспокоит. Очень жаль…» — добавил знакомый Иовлева.

Напомним, Александр Иовлев скончался 22 сентября. Артист известен не только ролями в сериалах, но и в театре. Среди его работ участие в таких постановках, как «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или тайна трех камней».

Умер актер Николай Калинин

Ранее мы писали о том, что в возрасте 103 лет умер французский журналист Георг Троллер.