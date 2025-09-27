В России предложили создать аналог резервации индейцев

Власти России должны создать в окрестностях Байкала зону, аналогичную резервациям индейцев в США.

С таким заявлением выступила член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева в интервью РБК.

«Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — заявила общественный деятель.

Арсеньева прокомментировала существование «байкальской правовой аномалии» — многочисленных правовых коллизий из-за особенностей правового статуса озера Байкал, включая ограничения права собственности для проживающего там населения. По ее мнению, государство могло бы платить местным жителям за проживание в обмен на обязательства по поддержанию территории. В качестве альтернативной меры общественный деятель предложила вывести населенные пункты из особо охраняемой зоны.

Ранее жители Улан-Удэ возмутились мусорками с изображением Байкала. Изображение священного озера на мусорке горожане посчитали оскорбительным.