Симоньян раскрыла дату прощания с Кеосаяном

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном состоится 29 сентября в 15:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Много людей пишут о возможности попрощаться... Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте», — сообщила Симоньян.

О том, когда проститься с Кеосаяном она сообщила в своем telegram-канале.

В сообщении отмечается, что на церемонии будут действовать специальные меры безопасности. Симоньян попросила всех гостей отнестись к этому с пониманием.

Режиссер скончался на 60-м году жизни утром 26 сентября. До этого он пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре 2024 года.

Соболезнования семье режиссера выразили президент России Владимир Путин, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД России Мария Захарова и многие другие.