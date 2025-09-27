Накануне стало известно о кончине режиссера Тиграна Кеосаяна. Печальную новость сообщила его супруга, журналист, главред РТ Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», - коротко написала Симоньян на своей странице в социальной сети.

Позже вдова режиссера обратилась ко всем, кто переживал за состояние Кеосаяна и ждал его выздоровления. Она поблагодарила их за молитвы за него и попросила не тревожить ее.

«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — обратилась Симоньян.

Напомним, Кеосаяну было 59 лет. В конце декабря прошлого года он пережил клиническую смерть после сердечного приступа и впал в кому. В себя режиссер так и не пришел.

Позже у Маргариты Симоньян диагностировали рак груди.