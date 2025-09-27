О заморозках на большей части страны предупредили россиян

Температура воздуха на большей части России в ближайшие дни прогнозируется ниже нормы, ожидаются ночные заморозки, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в ближайшие дни в ряде регионов похолодает на 15-20 градусов. Как пояснил синоптик, холодная погода распространяется с запада на восток, поскольку «воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера.Заморозки до минус двух-трех градусов ожидаются в ближайшие дни в Московской и в сопредельных областях, а также на юге Центрального федерального округа: в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской областях. Минусовые ночные значения также будут зафиксированы в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае. До минус пяти температура может опуститься в Поволжье, до минус шести на Урале и юге Сибири.

По словам Вильфанда, единственный регион, где еще продержится теплая погода, — это Приморье и юг Хабаровского края, там температура выше плюс 20 градусов.