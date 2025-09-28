28 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

28 сентября в России отмечают День работника атомной промышленности, а в мире празднуют Международный день всеобщего доступа к информации. Православные верующие вспоминают великомученика Никиту Готфского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День радиоэлектронной разведки ВМФ России

День радиоэлектронной разведки Военно-морского флота России служит напоминанием о значимости радиоэлектронных технологий в условиях ведения войны. Специалисты этой сферы играют ключевую роль в обеспечении безопасности морских границ. Их работа позволяет обнаруживать технику противника, собирать разведывательную информацию и обеспечивать надежную защиту флотских операций.

День работника атомной промышленности

Праздник, посвященный специалистам гражданской и оборонной отраслей атомной промышленности, был учрежден в 2005 году. Дата приурочена к годовщине подписания распоряжения «Об организации работ по производству урана» в 1942 году.

При этом исследования в сфере ядерной физики в СССР начались еще до Великой Отечественной войны. Начавшиеся боевые действия приостановили развитие отрасли, но узнав о планах США и Германии создать ядерное оружие, руководство страны приняло решение возобновить работу. Чуть позже, в конце 40-х в СССР начали развивать и гражданский атомный сектор.

Праздники в мире

Международный день всеобщего доступа к информации

Праздник был ЮНЕСКО. Как отмечено на сайте ООН, информация — это власть, и всеобщий доступ к ней является ключевым фактором создания здорового, инклюзивного и построенного на знаниях общества.

По мнению организации, информированные граждане принимают более взвешенные решения, в том числе выбирая правительство своей страны. Всеобщий доступ к информации — это право каждого человека искать, получать и распространять информацию.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 сентября

День Святого Вацлава и чешской государственности; Вceмиpный дeнь пpянoй пищeвoй пacты «Мapмaйт»; День учителя на Тайване; День флага в Таиланде.

Какой церковный праздник 28 сентября

День памяти великомученика Никиты Готфского

Великомученик Никита жил в IV веке на берегах Дуная. В то время христианская вера активно распространялась среди готфов, к которым принадлежал святой. Никита активно проповедовал христианскую веру среди своего народа и обратил ко Христу многих язычников.

Однако вскоре после установления христианского господства язычник Афанарих перехватил власть и начал гонения на верующих. Никиту подвергли жестоким пыткам, а затем бросили в огонь. Согласно преданию, ночью после казни его тело нашли неповрежденным, вокруг был яркий свет.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 сентября

Попразднство Воздвижения Креста Господня; Обретение мощей святителя Акакия Мелитинского; День памяти мученика Порфирия Ефесского; Обретение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана; День памяти преподобного Филофея Мравинского; Праздник Новоникитской иконы Божией матери.

Приметы на 28 сентября

В народном календаре 28 сентября — день Никиты Гусятника. В это время на Руси начинали забой домашних гусей и задабривали свежим мясом Водяного. По поведению этих птиц предсказывали погоду на весь год и на ближайшее время.

Гуси летят высоко — к большим паводкам следующей весной; Стоя на земле, гуси поджимают одну ногу — к холодам; Незамужним девушкам в этот день запрещалось смотреть на летящих гусей — чтобы не отпугнуть женихов; Чем веселее пройдут посиделки с гостями 28 сентября — тем удачливее будет год.

Кто родился 28 сентября

Брижит Бардо (91 год)

Французская актриса и фотомодель, секс-символ 1950-1960-х годов прославилась благодаря ролям в фильмах «И Бог создал женщину», «Истина», «Презрение», «Три шага в бреду» и другим. Всего на ее счету около 50 ролей.

Стиль Бардо оказал существенное влияние на моду во всем мире: благодаря актрисе стали популярны узкие джинсы, платья в клетку «виши» и прическа «бабетта».

Американская актриса, получившая мировую известность благодаря главной роли в телесериале канала Disney «Лиззи Макгуайр». Позже она снималась в картинах «Агент Коди Бэнкс», «Оптом дешевле», «История Золушки», «Суперзвезда» и других. Помимо актерской карьеры, Хилари выпустила несколько успешных музыкальных альбомов.

Кто еще родился 28 сентября

Наоми Уоттс (57 лет) — британская актриса и продюсер; Марчелло Мастроянни (1924-1996) — итальянский актер; Дита фон Тиз (53 года) — бурлеск-артистка, фотомодель; Федор Емельяненко (49 лет) — российский спортсмен, боец ММА. Александр Цыпкин (50 лет) — российский писатель и драматург.