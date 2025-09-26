Хмельницкая вышла на связь после смерти Тиграна Кеосаяна

Бывшая жена известного кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая назвала уход экс-супруга из жизни горем и попросила сейчас не беспокоить семью. Соответствующий пост появился у нее в соцсетях.

© Из личного архива Алены Хмельницкой

Ранее жена кинорежиссера, главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о кончине Кеосаяна, который девять месяцев находился в коме. Она поблагодарила, всех, кто молился за ее мужа, и попросила не звонить ни ей, ни семье.

На смерть Кеосаяна отреагировала и его первая жена Хмельницкая. Она написала, что его кончина является «большим горем лично для нее, для их детей, всей его семьи».

«У нас горе. Большая просьба не звонить сейчас, оставайтесь людьми», — написала актриса.

Также Хмельницкая поблагодарила всех, кто «не потерял человеческое сострадание в это непростое время».

Напомним, что брак актрисы и кинорежиссера продлился 21 год. У них есть две дочери — Александра и Ксения. Пара развелась в 2014 году.