В городе РФ появились листовки о вступлении несовершеннолетних в брак с мусульманами

В Краснодаре появились листовки о вступлении несовершеннолетних в брак с мусульманами. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на одно из местных онлайн-сообществ.

Листовка представляют собой распечатанное на цветном принтере изображение молодой девушки, к которой тянет руку мужчина в тюбетейке. Там же есть заглавие с фразой «жизнь с мусульманским мужчиной».

На обратной стороне говорится, что женщина «расцветает» в возрасте 16-17 лет.

«С этого момент она может вступить в брак с мусульманским мужчиной», — указано там.

При этом российским законодательством установлен брачный возраст в 18 лет. В обоснование такого решения неизвестный автор листовки указывает, что после вступления в брак девушка будет финансово обеспечена мужем и может «не тратить годы на учебу».

По словам одного из горожан, листовки распространяются в Пашковском микрорайоне Краснодара. Появлением печатной продукции уже заинтересовались в полиции.

В РПЦ заявили о запрете брака с мусульманами и предпочтении «смерти осквернению»

Ранее глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов высказался о браках мусульман с представителями других религиозных конфессий. Он заявил, что исламские законы запрещают мусульманке выходить замуж за человека, исповедующего другую веру. В то же время мужчина-мусульманин вправе сам решать, готов ли он жениться на иноверке.