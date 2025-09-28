Появилось первое фото с прощания с Тиграном Кеосаяном

Прощание с продюсером и телеведущим Тиграном Кеосаяном проходит в воскресенье, 28 сентября, на Олимпийском проспекте, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

У часовни Армянской церкви установили венки с розами от президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

О смерти телеведущего 26 сентября сообщила его вдова, журналистка и глава RT Маргарита Симоньян. Продюсер долгие годы страдал от проблем с сердцем, а в январе этого года пережил клиническую смерть, после чего впал в кому.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким Кеосаяна в связи с его кончиной. Он отметил, что артист был ярким, творческим, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, а также патриотом своей страны.

Депутат Государственной думы и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова подчеркнула, что Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех окружающих его людей, и добавила, что фильмы режиссера западают в самое сердце.