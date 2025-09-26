В Подмосковье перезахоронили останки 44 воинов Красной армии

Минобороны России сообщает о перезахоронении останков 44 воинов-красноармейцев. Церемония состоялась на территории воинского захоронения в селе Поречье в Московской области.

Военнослужащие РККА погибли, обороняя Москву от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Они были найдены в ходе поисковой экспедиции на месте, где в военные годы располагался «Полевой подвижный госпиталь 49».

Замдиректора Департамента МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов подчеркнул, что экспедиция вышла уникальной. Все дело в том, что за год в России поднимают примерно 20 тысяч останков бойцов Красной армии, но опознать из этого числа удается лишь порядка 500. В данном случае, подчеркнул Таранов, установить удалось всех.

Останки красноармейцев перезахоронили с отданием воинских почестей, они будут покоиться вместе со своими боевыми товарищами. Отмечено, что имена всех 44 бойцов получилось установить благодаря информационной системе Минобороны России «Память народа», созданной на основе архивных документов.

Ранее сообщалось, что поисковики передали останки «забытого» героя ВОВ его родным в Казахстане.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.