Вассерман отреагировал на идею разрешить бездомным охотиться на голубей

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером оценил предложение разрешить бездомным в России охотиться на голубей.

С соответствующей инициативой ранее выступило движение «Бездомная Россия», передавал сайт «Страсти». В частности, общественники предлагают разрешить людям, не имеющим жилья, охотиться на голубей и раздать им для этих целей пневматическое оружие. Они отметили, что голуби — это «разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса». По словам представителей движения, в случае реализации их предложения «выиграют все».

Да, голуби действительно являются разносчиками многих болезней. Но именно поэтому использовать их в пищу крайне рискованно, особенно если речь идет о бездомных, у которых нет возможности для правильной кулинарной обработки пищи. Для бездомных употребление даже сравнительно безопасной еды часто оборачивается множеством проблем. Это происходит именно потому, что у зачастую у них нет возможности толком хранить и готовить эту еду. Я уже не говорю о том, что публичная охота на кого бы то ни было в городах – это зрелище не для нервов современного горожанина, считающего, что булки растут на деревьях. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

