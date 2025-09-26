Путин выразил соболезнования родным Тиграна Кеосаяна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который умер 26 сентября. Обращение Путина опубликовано на сайте Кремля.

В своем обращении Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером и сценаристом, а также необыкновенно талантливым и обаятельным человеком. По его словам, память о Кеосаяне навсегда сохранится в сердцах не только близких, но и коллег погибшего.

«Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям своего уникального дарования. Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами. Творчество Тиграна Эдмондовича отражало дух и настроение времени, в котором он жил», — сказано в обращении Путина.

Напомним, что в январе Кеосаян впал в кому. 26 сентября его супруга Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа.