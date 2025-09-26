Будущее уже наступило: новые правила коммуникации в эпоху прагматизма

Эксперты Rambler&Co и PR News заявили о смене парадигмы в PR.

© Пресс-служба Rambler&Co

26 сентября 2025 года директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева и генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова выступили на пленарной дискуссии юбилейного форума Baltic Weekend «Образ будущего: контуры завтрашнего дня глазами россиян, пиарщиков и медиа». Они презентовали новую волну масштабного исследования образа будущего в дискурсе медиа и установках общества.

Исследование отражает динамику восприятия будущего среди россиян в сравнении с 2024 годом, ключевые образы, ожидания и нарративы, а его результаты подтверждают, что грядущее становится не абстрактной перспективой, а частью настоящего с фокусом на личные и социальные аспекты.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Согласно нашему исследованию, для трети россиян будущее перестало быть абстракцией – оно стало их настоящим, что говорит о колоссальной скорости изменений и прагматизме. И это важный сигнал для PR-специалистов: грандиозные проекты “на перспективу” теряют актуальность, уступая место идеям и продуктам, которые подчеркивают конкретные преимущества и те изменения, которые сейчас происходят в бренде, продукте или сервисе, сохраняя фокус коммуникаций на человеке и его ближнем круге. Главный вывод нашего исследования – будущее уже наступило, оно стало личным, а в центре – конкретная выгода и ощутимая забота для человека, личная безопасность, комфорт и эмпатия».

Лилия Глазова, владелец и генеральный директор исследовательской компании PR News:

«С исследовательской точки зрения изучение образа будущего – это не просто зеркало общественных ожиданий, а хороший стратегический инструмент для бизнеса, стремящегося выстраивать эффективные коммуникации, которые действительно достигают целей и находят отклик в сердцах аудитории. Новый сезон нашего исследования фиксирует сдвиг в сторону ближнего круга и локальных ценностей, а также растущий запрос на социальную ответственность и заботу. А значит, успех обеспечен компаниям, вовлеченным в решение насущных проблем, способным создавать доверительные отношения и говорить на одном языке со своими потребителями. В мире, перегруженном информацией, ключевыми становятся эмпатия и искренность – именно они формируют будущее эффективных коммуникаций».

Baltic Weekend – форум, который уже четверть века объединяет профессионалов в области PR и маркетинга, задает тренды и помогает бизнесу строить эффективные коммуникации. Это крупнейшая в России и Восточной Европе площадка для экспертного обсуждения и обмена лучшими практиками. Организатором мероприятия выступает агентство SPN Communications.