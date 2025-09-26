Ушел из жизни заслуженный артист РФ Пономарев

На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Пономарев. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минкульта Ростовской области.

Причины и обстоятельства смерти не приводятся.

Отмечается, что Пономарев многие годы работал в ТО Ростовской филармонии «Классик-концерт», отдав искусству более полувека. Также артист активно гастролировал по всей стране вместе со своей супругой Лилией Никольской. Их дуэт пользовался популярностью на больших сценах, выступал перед рабочими заводов и строителями БАМа. Вклад Пономарева в искусство отмечен наградами.