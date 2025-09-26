Экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева внесли в перечень иноагентов, следует из заявления Минюста России.

«Кудрявцев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что он выступил против СВО и принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Ранее Савёловский районный суд признал критика Антона Долина* виновным в нарушении закона об иностранных агентах.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.