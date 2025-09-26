Маркировка ИИ-контента и цифровизация культуры: эксперты поделились видением будущего

От доверия к AI-технологиям до новых форм сохранения архивов — куда движется медиапространство.

© Пресс-служба РИФ

25 сентября 2025 года на Российском интернет-форуме (РИФ) представители портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) выступили с темами на стыке медиа, культуры и искусственного интеллекта.

Исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова стала спикером сессии «Культурный код: технологии наследия». В рамках обсуждения эксперты из IT-индустрии, академической среды и лидеры общественных инициатив поделились практическими кейсами цифровизации архивов и культурных объектов, рассмотрели возможности применения больших данных и искусственного интеллекта для сохранения истории, а также обсудили перспективы интеграции технологий, которые соединяют прошлое и будущее.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«ИИ уже сегодня открывает новые горизонты в работе с культурным наследием. В “Рамблере” технологии — это не абстракция, а реальные помощники. Например, LLM-портал на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса трансформирует клиентский опыт, делая его по-настоящему полезным для человека. Мы видим огромный запрос со стороны пользователей на сохранение своей культуры — это читается в их диалогах с нейросетью. Наша задача — сделать так, чтобы языковые модели не просто отвечали на вопросы, а помогали укреплять и популяризировать наш культурный код. И мы уверены, что каждый бизнес может и должен внести свой вклад в это общее дело».

Главный редактор тематических вертикалей портала «Рамблер» Кирилл Урбан принял участие в секции «ИИ-контент: будущее медиапространства или смерть креатива?» Дискуссия была посвящена поиску грани между возможностями технологий и уникальностью человеческого творчества. Участники обсудили, какие задачи уже можно доверять алгоритмам и чем рискуют редакции, отдавая ключевые процессы искусственному интеллекту, стоит ли маркировать AI-контент и как это отражается на доверии аудитории, а также рассмотрели вопросы безопасности при использовании зарубежных нейросетей и перспективы появления новых профессий в медиасфере.

Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей «Рамблера»:

«Сегодня на портале работает целая система ИИ-агентов, которые помогают читателю глубже разобраться в теме и задать вопросы прямо после прочтения статьи. При этом редакция остаётся центром экспертизы: авторы и шеф-редакторы задают направления, инициируют проекты и проверяют корректность работы алгоритмов. Для нас искусственный интеллект — не замена журналисту, а инструмент, расширяющий его возможности и создающий новые форматы взаимодействия с контентом».

Российский-интернет-форум (РИФ) — это ключевое событие ИТ-отрасли, уникальная площадка для нетворкинга, обмена инновационными идеями и поиска партнёров. Организатором мероприятия выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).