«Пытаюсь прийти в себя»: Саруханов высказался о смерти Кеосаяна

Певец Игорь Саруханов заявил, что потрясен смертью режиссера Тиграна Кеосаяна. Как сообщает News.ru, музыкант отметил, что их связывала многолетняя дружба.

По его словам, ушел не просто «прекрасный, замечательный человек», а его друг, с которым он познакомился еще в юности.

«Выражаю свои соболезнования семье, детям. Сейчас немножко пытаюсь прийти в себя, потому что я ошарашен этим», — высказался артист.

Саруханов подчеркнул, что общение с ним он особенно ценил. Режиссер, по его словам, обладал отличным чувством юмора и острым умом.

Каким был Тигран Кеосаян

«Я потерял друга, но страна потеряла большого и очень сильного человека. Мощного, самодостаточного, понимающего каждое слово, которое он произносит. Вот что произошло. Мне очень жаль, что так вышло. Знаете, я вряд ли смогу что-то еще добавить, потому что сейчас я думаю, что мне делать», — заявил певец.

Напомним, что о том, что Кеосаян впал в кому, стало известно в январе. 26 сентября его супруга Маргарита Симоньян заявила, что ее муж скончался.