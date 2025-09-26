ОП: массовые отравления алкоголем в РФ связаны с нехваткой участковых

Массовые отравления суррогатным алкоголем в РФ связаны с отсутствием качественной профилактической работы из-за нехватки участковых уполномоченных. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Случаи отравления суррогатным алкоголем возникают постоянно, в августе от отравления в результате употребления самопальной чачей в Краснодарском крае погибло более 10 человек, сейчас уже новый случай в Ленинградской области. Уже известно, что и там, и там были задержаны местные жители, а это результат отсутствия качественной профилактической работы в результате нехватки сотрудников органов внутренних дел "на земле". В органах МВД кадровый дефицит участковых уполномоченных, сотрудников ППС", - сказал Машаров.

Он отметил, что участковые сейчас завалены бумажной работой, им не хватает времени на проведение профилактических бесед, сбор информации, выявление подобных подпольных предпринимателей.