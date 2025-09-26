От «Бедной Саши» до «Международной пилорамы»: путь Тиграна Кеосаяна

Режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября, ему было 59 лет. Главные факты из жизни и карьеры режиссера - в материале «Рамблера».

Семья и начало карьеры

Кеосаян родился в январе 1966 года в Москве. Его отец, Эдмонд Кеосаян, был режиссером трилогии про «Неуловимых мстителей». Мать, Лаура Геворкян, – актриса и заслуженная артистка Армянской ССР.

Тигран Кеосаян окончил спецшколу с углубленным изучением иностранных языков, год работал на «Мосфильме», затем учился на режиссерском факультете ВГИКа. Служил в войсках ПВО.

Первой женой Кеосаяна была актриса Алена Хмельницкая, в этом браке родились две дочери. В 2022 году режиссер женился на главном редакторе Russia Today Маргарите Симоньян, у них трое общих детей.

Кино

Широкую известность Кеосаяну принесли комедии «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999) и мелодрама «Ландыш серебристый» (2000). Среди его работ - «Ялта-45» (2011), «Три товарища» (2012) и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). Его последним фильмом стала картина «Бессмертные» (2021) о друзьях, прошедших войну в Афганистане.

Телевидение

С 2007 года режиссер активно работал на телевидении. Он вел передачи «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (РЕН ТВ), «Ты и я» («Россия») и «Международную пилораму» (НТВ). На радио Sputnik выходила передача «Пятница с Тиграном Кеосаяном».

В своих передачах Кеосаян высказывался в поддержку политики российских властей и спецоперации. В 2022 году, на фоне обострения украинского кризиса, страны ЕС и ряд других государств ввели против Кеосаяна персональные санкции.

Болезнь и смерть

В 2008-м Кеосаяну провели стентирование. В 2010 году режиссер перенес инфаркт миокарда. СМИ писали о двух инфарктах режиссера, но сам он называл себя человеком «с тремя инфарктами, с семью стентами, с кардиостимулятором». В январе 2025 года Симоньян сообщила, что ее супруг находится в коме после пережитой клинической смерти.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», - отметила тогда Симоньян, не приведя других деталей.

Двадцать шестого сентября Симоньян сообщила, что ее муж ушел из жизни. Она поблагодарила людей за поддержку и попросила не беспокоить семью.