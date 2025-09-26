На иноагента Антона Долина* завели уголовное дело

В СК Москвы заявили о возбуждении уголовного дела в отношении иностранного агента Антона Долина*.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — говорится в Telegram СК.

Подчёркивается, что подозреваемый включён в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории страны.

Следователи изучают вопрос об объявлении иностранного агента в розыск.

Ранее Савёловский районный суд Долина* за нарушение закона об иностранных агентах.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.