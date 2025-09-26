Матвиенко назвала российскую школу реставрации лучшей в мире

Реставрационная школа, созданная в России, объективно в числе лучших в мире, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Десятого парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Великом Новгороде 26 сентября.

© Евгений Егоров / Пресс-служба Совета Федерации Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/culture/matvienko-nazvala-rossiyskuyu-shkolu-restavracii-luchshey-v-mire.html

Спикер Совфеда поблагодарила реставраторов, искусствоведов, сотрудников музеев, работников учреждений культуры за их большой труд.

«Мы навсегда запомним истинный подвиг реставраторов, трудившихся в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период в Ленинграде, Великом Новгороде и других древних городах нашей страны. В местах, где враг целенаправленно стремился уничтожить наше культурное наследие и осквернить его. Однако ни тогда, ни сейчас, когда снова предпринимаются попытки отмены русской культуры, врагам не удастся достичь своей цели», — сказала Матвиенко.

«Считаю, что одна из главных задач государства заключается в развитии уникального кадрового потенциала», — добавила Матвиенко.

Она напомнила, что в стране уже действует программа «Земский работник культуры», целый ряд других проектов. Однако, по ее мнению, дефицит специалистов остается высоким, особенно в области реставрации. Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо повышать престиж и статус профессии, делать ее более привлекательной.

«Я убеждена, что работа реставраторов требует не только высочайшей квалификации, но и искренней любви к родной культуре и родной стране, и этот благородный патриотичный труд заслуживает самого высокого признания, поэтому мы предлагали и по-прежнему выступаем за учреждение почетного звания «Заслуженный реставратор Российской Федерации», — предложила Матвиенко.

Она обратилась в министру культуры России Ольге Любимовой, чтобы ведомство поддержало эту инициативу.