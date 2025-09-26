Кац* в международном розыске: чем промышляет за рубежом и где скрывается

Блогер Максим Кац* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) будет разыскиваться по линии Интерпола. Где сейчас может находится уехавший из России активист, и чем именно он занимается за рубежом, разбиралось издание Life.ru.

Блогер Максим Кац* покинул Россию после начала спецоперации. Он был заочно осужден на восемь лет лишения свободы по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публичное распространение фейков о российской армии. В частности, в своем YouTube-канале блогер опубликовал данные о якобы уничтожении российскими войсками населенных пунктов и гражданского населения в ходе СВО.

При этом поводом для объявления Максима Каца* в розыск стало уголовное дело о нарушении закона о деятельности иностранных агентов, так как он принципиально не маркирует свои ролики в соответствии с требованиями законодательства.

«Разыскиваемый объявлен в федеральный (межгосударственный) и международный розыск с целью ареста и экстрадиции. Розыск объявлен на территории всех государств – членов Интерпола», — отмечается в соответствующем документе.

При этом Интерпол уже много лет считается недружественной России организацией и в августе 2023 года МВД даже ограничило полномочия организации на территории страны до проведения опросов, запросов информации у правоохранительных органов и установления личностей граждан.

Сам Кац* заявлял, что рад попаданию в «такой редкий клуб» иностранных агентов, и рассказывал, что у него есть планы вернуться в Россию сразу, как это станет возможным. При этом в 2022 году заработок Каца*, по данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), хоть и упал на 24%, но составил 72,7 млн рублей.

«Даже после запрета размещения рекламы у блогеров-иноагентов финансирование Кац*, похоже, не потерял — он до сих пор стряпает свою продукцию, как пирожки. При том, что снимать видеоролики не только трудозатратно, но и требует приличного финансирования», — пишет издание.

Чем блогер промышляет за рубежом

В последнее время Максим Кац* активно призывает своих подписчиков уезжать из России, рекламируя агентства, которые могут помочь с релокацей. Также он объявил о запуске проекта по предоставлению бесплатных адвокатов «по уголовным делам с политическим подтекстом».

По данным издания, оба эти проекта согласуются с деятельностью структур Михаила Ходорковского* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). В частности, один из его проектов направлен на поддержку релокантов, а по факту «вербует сторонников для влияния на российскую политику». А второй - Russian America for Democracy in Russia** («Русскоязычная Америка за демократию в России») (иностранная организация, деятельность которой в России признана нежелательной) «занимается сбором средств для адвокатов преследуемых лиц, помощью членам их семей и моральной поддержкой в виде написания писем в СИЗО и колонии». Однако нет достоверной информации, откуда именно осуществляется финансирование деятельности Каца*, говорится в статье.

При этом неизвестно и то, где сейчас живет Максим Кац*. По данным ФСБ, из России в феврале 2022 года он с супругой выехал в Турцию. Позже его часто видели в Израиле, в городе Гиватаим.

* Физическое лицо, включенное в реестр иностранных агентов.

**Иностранная организация, деятельность которой в России признана нежелательной.