Россиян предупредили, чем опасны звонки со сбросом

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил в беседе с RT, чем опасны звонки со сбросом.

«Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надёжный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника», — посоветовал специалист.

Согласно договорам с операторами связи, владелец такого номера получает процент от стоимости звонка, добавил Бедеров.

«Вас могут специально долго держать на линии под фоновую музыку или запись, чтобы «накрутить» максимальную сумму. Звонок-сброс также может использоваться для проверки активности базы телефонных номеров, а также для обхода средств защиты от телефонного мошенничества», — заключил эксперт.

